В Башкирии готовятся открыть бывший оздоровительный центр «Орлёнок»

300 детей в смену сможет принимать после реконструкции бывший детский оздоровительный центр «Орлёнок» в Стерлибашевском районе. Для отдыхающих этим летом он распахнет свои двери уже как обособленное подразделение парка «Патриот». А пока там ремонтируют существующие здания и возводят новый модульный корпус. Напомним, задачу создания на территории республики филиалов парка военно-патриотического воспитания поставил Радий Хабиров.

Вязка арматуры, сборка опалубки и прокладка канализационных труб позади. Одна за другой гружённые бетоном машины заезжают на территорию детского оздоровительного центра. Строители заливают монолитную плиту под будущее модульное здание.

За примером далеко идти не надо. Прямо рядом аналогичный быстровозводимый спальный корпус. В каждой комнате санузел и душевая. Такие же современные условия для детей будут созданы в новом строящемся здании, которое рассчитано на 49 отдыхающих.

Во время каникул будет принимать детей на отдых. С сентября по июнь планируется проводить военные сборы. Теперь учреждение будет работать круглогодично, как стерлибашевский филиал парка «Патриот». Он должен стать центром военно-патриотического воспитания, рассчитанным на весь юг нашей республики.

Большой объем работ запланирован в существующих зданиях. Клуб, где расположена ещё и столовая, были построены ещё в 1973 году, и за полвека там никогда не делали капремонта. После модернизации в здании будут пять учебных классов, актовый зал и, конечно, зона приготовления и приёма пищи. Приведут в порядок и медицинский блок.

Буквально со следующей недели параллельно со строительно-монтажными работами будет вестись ещё и благоустройство территории. Здесь возведут сразу три новые спортивные площадки. Отдельно для волейбола, футбола и баскетбола. Помимо этого запланирована тренажерная на открытом воздухе и площадка для сдачи норм ГТО. Будет у стерлибашевского филиала парка «Патриот» и свой амфитеатр.