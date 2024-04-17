Стало известно, когда в Башкирии откроют речную навигацию

Навигацию в Башкортостане планируют начать 25 апреля. Об этом сказали сегодня на совещании с Ространснадзором. Специалисты озвучили также маршруты каких круизов пройдут в этом сезоне через регион. Прибудет впервые в Уфу четырёхпалубный «Виссарион Белинский». Всего зайти в столицу республики планируют 20 пассажирских судов. В начале мая ожидают теплоходы «Александр Пушкин», «Некрасов» и «Александр Бенуа». Они смогут пройти под реконструируемым арочным мостом Уфы, если паводковые воды снизятся.

«Чайка» (так называется теплоход) не вылетит из порта без электричества. Даже для скорости в 23 километра в час требуется основательная подготовка. Перед началом сезона механики полностью проверяют исправность судна, в том числе генератора. В машинном отделении их 33-й год подряд запускает Михаил Петров. Столько же лет вместе в команде они работают с одним капитаном.

Официально навигацию в Башкортостане планируют запустить 25-го апреля. Дату установили предварительно, ориентируясь на прогнозы по уровням рек. С началом сезона стартуют и проверки. В прошлом году на воде задержали 3 судна, 2 из них связаны с составом экипажа.