В Башкирии стартовала акция «Неделя без турникетов»

В республике стартовала «Неделя без турникетов». В рамках профориентационной акции школьники посетят различные предприятия и учебные заведения. Сегодня, например, ученикам 35-й уфимской школы провели экскурсию по ветеринарной клинике Башкирского аграрного университета.
Дети обучаются в профильном медицинском классе. Школьников провели по лечебным помещениям, в которых работают специалисты, а также показали площадку, где содержатся животные: лошади, коровы, козы и не только. Будущих ветеринаров обучают правильно обращаться с ними.
Акция проводится дважды в год — в третью неделю апреля и октября. Участие принимают ведущие государственные корпорации и машиностроительные холдинги. В рамках «Недели без турникетов» предприятия открывают свои двери для школьников и студентов. Они могут изнутри увидеть работу предприятий, познакомиться с трудовыми коллективами и их традициями.