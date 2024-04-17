В Башкирии стартовала акция «Неделя без турникетов»

В республике стартовала «Неделя без турникетов». В рамках профориентационной акции школьники посетят различные предприятия и учебные заведения. Сегодня, например, ученикам 35-й уфимской школы провели экскурсию по ветеринарной клинике Башкирского аграрного университета.

Дети обучаются в профильном медицинском классе. Школьников провели по лечебным помещениям, в которых работают специалисты, а также показали площадку, где содержатся животные: лошади, коровы, козы и не только. Будущих ветеринаров обучают правильно обращаться с ними.