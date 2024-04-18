В Госкомитете Башкирии рассказали об изменении уровней воды на крупных реках

В Башкирии пиковые значения паводка на степных и горных реках уже прошел. При этом на некоторых их участках фиксируются колебания уровней, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.
На крупных реках вода продолжает прибывать. Так, за минувшие сутки в экстренные службы региона поступило 4 обращения о подтоплениях территорий из-за паводка. Общее количество таких сообщений с начала половодья – 931.
Максимальный подъем уровня воды за прошедшие сутки зафиксирован:
Незначительно увеличился уровень воды на реке Белой в Уфе в районе Монумента Дружбы: рост за сутки составил 8 см. Текущий уровень составляет 589 см.
Фото: ГКРБ по ЧС