В Госкомитете Башкирии рассказали об изменении уровней воды на крупных реках

В Башкирии пиковые значения паводка на степных и горных реках уже прошел. При этом на некоторых их участках фиксируются колебания уровней, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.

На крупных реках вода продолжает прибывать. Так, за минувшие сутки в экстренные службы региона поступило 4 обращения о подтоплениях территорий из-за паводка. Общее количество таких сообщений с начала половодья – 931.

Максимальный подъем уровня воды за прошедшие сутки зафиксирован:

на реке Ашкадар в Стерлитамаке (+29 см, текущий уровень – 488 см, выход на пойму при 495 см);

на реке Дема в деревне Бочкаревка Чишминского района (+28 см, текущий уровень – 638 см, выход на пойму при 688 см);

на реке Уфа в селе Старые Карашиды Иглинского района (+23 см, текущий уровень – 479 см, выход на пойму при 1084 см;

на реке Уфа в районе микрорайона Шакша в Уфе (+21 см, текущий уровень – 520 см, выход на пойму при 830 см);

на реке Уфа в деревне Укман Благовещенского района (+18 см, текущий уровень – 509 см, выход на пойму при 756 см).

Незначительно увеличился уровень воды на реке Белой в Уфе в районе Монумента Дружбы: рост за сутки составил 8 см. Текущий уровень составляет 589 см.