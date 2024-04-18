В небе над Башкирией Юпитер соединится с Ураном

В ближайшую субботу, 20
апреля, Юпитер и Уран встрется в созвездии Овна. Планеты можно будет рассмотреть
с наступлением сумерек.
По информации уфимского
городского планетария, небесные тела будут видны над западным горизонтом на
высоте 7 градусов.
Юпитер выглядит как самая яркая звезда. Уран не виден невооруженным глазом, для его наблюдения потребуется бинокль или телескоп. Расстояние между планетами составит 31 угловую минуту. Планеты заходят в половине одиннадцатого вечера — через два час после захода Солнца.