В небе над Башкирией Юпитер соединится с Ураном

В ближайшую субботу, 20 апреля, Юпитер и Уран встрется в созвездии Овна. Планеты можно будет рассмотреть с наступлением сумерек.

Фото №1 - В небе над Башкирией Юпитер соединится с Ураном

По информации уфимского городского планетария, небесные тела будут видны над западным горизонтом на высоте 7 градусов.  

Юпитер выглядит как самая яркая звезда. Уран не виден невооруженным глазом, для его наблюдения потребуется бинокль или телескоп. Расстояние между планетами составит 31 угловую минуту. Планеты заходят в половине одиннадцатого вечера — через два час после захода Солнца. 

представители уфимского городского планетария

Фото: уфимский городской планетарий

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