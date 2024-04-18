Синоптики Башкирии прогнозируют потепление до +26°

Сегодня, по данным специалистов Башгидрометцентра, существенных осадков в не будет. Однако по северу республики могут пройти кратковременные дожди и грозы. Ветрено. Воздух прогреется до +19, +24 градусов.

Завтра тоже без существенных осадков, но с ветром, местами порывистым. Температура воздуха ночью от +8 до +13, днем по-летнему тепло – +21, +26 градусов.