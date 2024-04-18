В Башкирии разработали программу профпереподготовки архитекторов

В Башкортостане разработали программу профессиональной переподготовки архитекторов. Речь идёт в первую очередь о специалистах в муниципалитетах. Программу представили в ходе обучающего семинара на базе архитектурно-строительного института УГНТУ.

Она рассчитана на два года. После обучения специалист получит программу устойчивого развития территории муниципалитета, в котором он работает. В ней будут такие направления, как туризм, новые дороги, общественные пространства, расселение аварийного жилья и другие.