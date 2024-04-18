В национальном парке «Башкирия» заметили рогатого жаворонка

В нацпарке «Башкирия» в объектив фотокамеры попалась редкая птица – рогатый жаворонок.
Как рассказали сотрудники парка, по всей видимости, это был птенец-подросток. У взрослых пернатых этого вида воробьиных перья на голове образуют «рожки», у них короткий клюв, а передняя часть головы покрыта черной маской.
В природе рогатый жаворонок ненамного крупнее обычного воробья. На зиму эти птицы улетают в теплые края. То есть в нацпарке «Башкирия» он оказался «пролетом».
Фото: национальный парк «Башкирия», ТГ