В национальном парке «Башкирия» заметили рогатого жаворонка

В нацпарке «Башкирия» в объектив фотокамеры попалась редкая птица – рогатый жаворонок.

Фото №1 - В национальном парке «Башкирия» заметили рогатого жаворонка

Как рассказали сотрудники парка, по всей видимости, это был птенец-подросток. У взрослых пернатых этого вида воробьиных перья на голове образуют «рожки», у них короткий клюв, а передняя часть головы покрыта черной маской.

В природе рогатый жаворонок ненамного крупнее обычного воробья. На зиму эти птицы улетают в теплые края. То есть в нацпарке «Башкирия» он оказался «пролетом».

Фото: национальный парк «Башкирия», ТГ

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