В Башкирии многодетная семья осталась без крыши над головой из-за пожара

17 апреля в Дюртюлинском районе произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксировали в селе Зитембяк.
Огнём охватило дом многодетной семьи. В момент возгорания в доме находились двое детей. Хозяйка и ещё два ребёнка находились на улице. Когда женщина заметила неладное, огонь уже охватил вещи, стену и потолок. Мама успела вывести детей на улицу. Прибывшие спасатели ликвидировали горение в течение 30 минут после прибытия. К счастью, пострадавших нет.
Отмечается, что в доме был установлен пожарный извещатель. По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неисправной проводки. Семья, потерявшая дома, будет жить у родственников.
Фото: МЧС по РБ.