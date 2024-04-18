В Башкирии многодетная семья осталась без крыши над головой из-за пожара

Огнём охватило дом многодетной семьи. В момент возгорания в доме находились двое детей. Хозяйка и ещё два ребёнка находились на улице. Когда женщина заметила неладное, огонь уже охватил вещи, стену и потолок. Мама успела вывести детей на улицу. Прибывшие спасатели ликвидировали горение в течение 30 минут после прибытия. К счастью, пострадавших нет.