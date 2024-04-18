В Башкирии прогулка с собакой на пруду закончилась трагедией

Сегодня утром экстренные службы Белорецка получили информацию о том, что на городском пруду под лед провалился человек.

Фото №1 - В Башкирии прогулка с собакой на пруду закончилась трагедией

По данным пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, прибывшие на место происшествия спасатели сначала обнаружили в воде собаку. Они благополучно вытащили животное из полыньи. Чуть позже в водоеме была найдена женщина, 1977 года рождения.  

Фото №2 - В Башкирии прогулка с собакой на пруду закончилась трагедией

В ведомстве отметили, что ранее на этом же пруду под лед провалились три человека, в том числе двое детей.

В ведомстве еще раз напомнили об опасности выхода на тонкий весенний лед.

Фото: ГКРБ по ЧС

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