В Башкирии помилуют двух женщин

В Башкирии состоялось заседание комиссии по вопросам помилования при главе региона. Было рассмотрено три ходатайствах осужденных. Все они женщины.
Как сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев, два прошения были поддержаны комиссией. Первый случай связан с кражей и дальнейшей продажей телефона. Оказалось, женщина ушла из дома с двумя детьми и остановилась у знакомого в общежитии. Именно у него она и украла телефон, чтобы продать и воспользоваться деньгами по личным нуждам.
Второе прошение связано с применением насилия и публичным оскорблением представителя власти. Между женщиной и её супругом возник конфликт. Чтобы повлиять на мужчину, хозяйка дома вызвала полицию. Однако конфликт закончился нападением на правоохранителя.
А третье ходатайство осталось без удовлетворения. Женщина осуждена по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В ходе распития спиртных напитков между ней и ее родственником завязалась ссора, которая закончилась поножовщиной.