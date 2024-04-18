В Башкирии помилуют двух женщин

В Башкирии состоялось заседание комиссии по вопросам помилования при главе региона. Было рассмотрено три ходатайствах осужденных. Все они женщины.

Как сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев, два прошения были поддержаны комиссией. Первый случай связан с кражей и дальнейшей продажей телефона. Оказалось, женщина ушла из дома с двумя детьми и остановилась у знакомого в общежитии. Именно у него она и украла телефон, чтобы продать и воспользоваться деньгами по личным нуждам.