В Башкирии помилуют двух женщин

В Башкирии состоялось заседание комиссии по вопросам помилования при главе региона. Было рассмотрено три ходатайствах осужденных. Все они женщины.

Фото №1 - В Башкирии помилуют двух женщин

Как сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев, два прошения были поддержаны комиссией. Первый случай связан с кражей и дальнейшей продажей телефона. Оказалось, женщина ушла из дома с двумя детьми и остановилась у знакомого в общежитии. Именно у него она и украла телефон, чтобы продать и воспользоваться деньгами по личным нуждам.

Второе прошение связано с применением насилия и публичным оскорблением представителя власти. Между женщиной и её супругом возник конфликт. Чтобы повлиять на мужчину, хозяйка дома вызвала полицию. Однако конфликт закончился нападением на правоохранителя.

Обе женщины раскаялись и уже частично отбыли назначенное судом наказание. В материалах дел много нюансов. Глубоко изучив имеющуюся информацию, члены комиссии сочли возможным поддержать прошение о помиловании.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 

А третье ходатайство осталось без удовлетворения. Женщина осуждена по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В ходе распития спиртных напитков между ней и ее родственником завязалась ссора, которая закончилась поножовщиной.

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