Жительницу Уфы обвинили в убийстве знакомой

17 апреля в своём доме была найдена 62-летняя женщина с многочисленными ножевыми ранениями. У неё пропали банковская карта и телефон. Вскоре картой воспользовались в одном из магазинов микрорайона Черниковка. Главной подозреваемой оказалась 39-летняя новая знакомая убитой.

Выяснилось, что женщины познакомились 5 апреля на остановке «Стадион им. Гастелло». Жительница Иглино пригласила новую знакомую к себе домой, однако за распитием спиртных напитков между ними вспыхнула ссора. Гостья схватила нож и несколько раз ударила хозяйку дома. Сейчас женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.