В Уфе уровни воды в реках продолжают расти

За минувшие сутки уровень воды в городских реках продолжает расти. В пресс-службе управления гражданской защиты столицы сообщили, что по состоянию на сегодняшнее утро уровень воды в Белой составил 570 см, в реке Уфе – 526 см, а в Дёме – 660 см.

В ведомстве отметили, что на контроле спасателей находятся пять участков дорог в Кировском и Демском районах, подтопления зафиксированы в трех СНТ. Кроме того, подтоплен один придомовый участок в микрорайоне Кооперативная поляна.