В Уфе врачи спасли пациента с застрявшей костью в пищеводе

В Уфе врачи городской больницы №8 удалили из пищевода пациента куриную кость размером почти 4 см. Об этом информирует телеграм-канал минздрава Башкирии.

Крупный кусок курицы 46-летний мужчина проглотил случайно, и она застряла в его пищеводе. Пациент сам обратился в приемный покой медучреждения с жалобами на чувство кома в горле, повышенное слюноотделение и затрудненное дыхание.