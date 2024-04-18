«Башкортостан – уникальный край»: в МИД России прошла презентация республики

В Москве презентовали экономический, инвестиционный и туристический потенциал Башкортостана для дипломатического корпуса иностранных государств. Мероприятие прошло впервые за 20 лет. В культурном центре при Министерстве иностранных дел России развернулась масштабная экспозиция, которая отразила главные достижения республики. Башкортостан представили министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава региона Радий Хабиров.

Копия наскальных рисунков из пещеры Шульган-Таш и памятника легендарному генералу Минигали Шаймуратову, кампус в миниатюре и главная фигура герба Уфы – куница. Основные символы республики, легендарные личности – Башкортостан предстал во всей красе перед гостями из разных стран. В культурном центре при МИД России расположилась крупная экспозиция. Она разделена на зоны. Гостей встречают не в конференц-зале, а в юрте со всеми ее атрибутами. В своем вступительном слове министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил достижения Башкортостана в различных сферах, а также эффективность усилий руководства республики по развитию контактов с зарубежными партнёрами.

Башкортостан – это уникальный край с самобытной культурой, историческими достопримечательностями, а также экономическим и инвестиционным потенциалом. Башкортостан расположен на стыке Европы и Азии, в самом центре евразийского континента, который сейчас становится «мотором» развития мировой экономики и инвестиционной деятельности, а также сопряжения мировых цивилизационных процессов. Это во многом определяет тот многовековой культурный «сплав», который, как говорил Президент России Владимир Владимирович Путин, отражает историю и современные реалии этого региона.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации
Фото №1 - «Башкортостан – уникальный край»: в МИД России прошла презентация республики

Говоря об экономике, руководитель МИД России подчеркнул, что Башкортостан – один из ведущих индустриальных и агропромышленных субъектов страны, регулярно входит в число лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Отрадно, что республика активно развивает внешние связи. У нее есть внешнеторговые договоренности со 105 государствами. Приоритетным является сотрудничество со странами СНГ, ЕАЭС, Азии, Африки и Латинской Америки. Столица Башкирии – Уфа – неоднократно становилась гостеприимным местом проведения крупных международных форумов и фестивалей, в том числе высшего уровня.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации

Глава Башкортостана Радий Хабиров в своей презентации рассказал о перспективных проектах, экономических возможностях, уникальном культурно-историческом наследии и самобытных традициях региона, а также озвучил планы по наращиванию международных и внешнеэкономических связей республики. Регион входит в десятку регионов России, которые формируют большую часть валового внутреннего продукта. Говоря о внешнеэкономической деятельности, Глава Башкортостана отметил, что республика взаимодействует с более чем 100 государствами мира. Для выстраивания более тесных отношений регион открывает свои представительства в составе торгпредств Российской Федерации. Они уже действуют в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Китае, Турции, прорабатывается вопрос открытия таких представительств в Иране и ОАЭ.

Волна
Фото №2 - «Башкортостан – уникальный край»: в МИД России прошла презентация республики

Мы активно занимаемся внешнеторговой деятельностью. И абсолютно убеждены, что мир очень многообразен, в нём много талантливых, ярких, сильных народов и государств, которые вносят существенный вклад в мировую экономику и человеческий прогресс. Рост товарооборота у нас идёт очень хорошими темпами. Например, по итогам 2023 года объём товарооборота со странами Азии вырос почти на шесть процентов, причем импорт – на 29 процентов. Ещё более динамично развивается взаимная торговля со странами Африки. Там рост товарооборота – более чем в три раза, а импорта – в 14 раз. Это говорит о том, что мы живём в мире безграничных возможностей, где каждое государство, каждая компания точно найдут себе взаимовыгодных партнёров при доброжелательном, уважительном отношении друг к другу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И после этой презентации партнеров должно стать еще больше.

Мы приехали из Панамы. И у нас есть большое желание построить отношения с Республикой Башкортостан в разных сферах, в том числе в области культуры, организовать обмен студентами, установить парламентарные отношения.

Роландо Энрике Барроу Ноад, чрезвычайный и полномочный посол Республики Панама в Российской Федерации

Представленные в экспозиции соглашения – лишь начало плодотворного сотрудничества с республикой, прогнозируют зарубежные партнеры. В частности, делегаты заинтересованы в том, чтобы их молодежь получала образование именно в Башкортостане. А это основа для укрепления международных связей и будущих совместных открытий.

Волна
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»