«Башкортостан – уникальный край»: в МИД России прошла презентация республики

Мы активно занимаемся внешнеторговой деятельностью. И абсолютно убеждены, что мир очень многообразен, в нём много талантливых, ярких, сильных народов и государств, которые вносят существенный вклад в мировую экономику и человеческий прогресс. Рост товарооборота у нас идёт очень хорошими темпами. Например, по итогам 2023 года объём товарооборота со странами Азии вырос почти на шесть процентов, причем импорт – на 29 процентов. Ещё более динамично развивается взаимная торговля со странами Африки. Там рост товарооборота – более чем в три раза, а импорта – в 14 раз. Это говорит о том, что мы живём в мире безграничных возможностей, где каждое государство, каждая компания точно найдут себе взаимовыгодных партнёров при доброжелательном, уважительном отношении друг к другу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан