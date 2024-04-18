«Башкортостан – уникальный край»: в МИД России прошла презентация республики

В Москве презентовали экономический, инвестиционный и туристический потенциал Башкортостана для дипломатического корпуса иностранных государств. Мероприятие прошло впервые за 20 лет. В культурном центре при Министерстве иностранных дел России развернулась масштабная экспозиция, которая отразила главные достижения республики. Башкортостан представили министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава региона Радий Хабиров.
Копия наскальных рисунков из пещеры Шульган-Таш и памятника легендарному генералу Минигали Шаймуратову, кампус в миниатюре и главная фигура герба Уфы – куница. Основные символы республики, легендарные личности – Башкортостан предстал во всей красе перед гостями из разных стран. В культурном центре при МИД России расположилась крупная экспозиция. Она разделена на зоны. Гостей встречают не в конференц-зале, а в юрте со всеми ее атрибутами. В своем вступительном слове министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил достижения Башкортостана в различных сферах, а также эффективность усилий руководства республики по развитию контактов с зарубежными партнёрами.
Говоря об экономике, руководитель МИД России подчеркнул, что Башкортостан – один из ведущих индустриальных и агропромышленных субъектов страны, регулярно входит в число лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
Глава Башкортостана Радий Хабиров в своей презентации рассказал о перспективных проектах, экономических возможностях, уникальном культурно-историческом наследии и самобытных традициях региона, а также озвучил планы по наращиванию международных и внешнеэкономических связей республики. Регион входит в десятку регионов России, которые формируют большую часть валового внутреннего продукта. Говоря о внешнеэкономической деятельности, Глава Башкортостана отметил, что республика взаимодействует с более чем 100 государствами мира. Для выстраивания более тесных отношений регион открывает свои представительства в составе торгпредств Российской Федерации. Они уже действуют в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Китае, Турции, прорабатывается вопрос открытия таких представительств в Иране и ОАЭ.
И после этой презентации партнеров должно стать еще больше.
Представленные в экспозиции соглашения – лишь начало плодотворного сотрудничества с республикой, прогнозируют зарубежные партнеры. В частности, делегаты заинтересованы в том, чтобы их молодежь получала образование именно в Башкортостане. А это основа для укрепления международных связей и будущих совместных открытий.