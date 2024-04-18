Спасатели Башкирии направили дополнительные силы на помощь Оренбургу

Идет откачка воды из домов и придомовых территорий, оборудуются укрепительные сооружения. Спасатели помогают с доставкой продуктов питания и медикаментов. Всего в регион прибыли 33 человека и 10 единиц техники. Кроме воды, средств гигиены, они доставили в областной центр 10 мотопомп.