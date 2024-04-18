В Уфу вернулся летчик, прыгнувший из стратосферы с парашютом

Рекордсмен мира вернулся домой в Уфу. В аэропорту Александра Лынника встречали родные, друзья, журналисты и представители Минспорта республики. В честь Дня космонавтики Александр Лынник прыгнул с парашютом из стратосферы на Северный полюс.

Вместе с ним в акции участвовали космонавт Михаил Корниенко и инженер Денис Ефремов. Из всей команды Лынник – единственный, кто уже приземлялся с парашютом на Северный полюс. В 2013 он совершил прыжок на дрейфующую льдину в составе арктической экспедиции.