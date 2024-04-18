В Уфе появился новый арт-объект с куницей

В Уфе теперь можно присесть на скамейку рядом с куницей и сфотографироваться с символом башкирской столицы. Новый арт-объект появился на улице Октябрьской революции по проекту «Уфа РяДом», который реализует благотворительный фонд «Территория счастья». Он стал победителем конкурса грантов администрации города в номинации «450 лет Уфе».
Основные цели проекта – сохранение исторической памяти столицы и развитие интереса у горожан и гостей Уфы к истории, культуре и традициям центрального города региона. В пространстве «РяДом» проходит много мероприятий.
Также в пространстве открылась выставка работ уфимских художников, посвященных столице. На картинах можно увидеть городские пейзажи, достопримечательности, а также тихие уютные улочки, которые зачастую скрыты от взора туристов. На полотнах отражена история города. Работы были написаны семью художниками республики с 1990 по 2020 год.