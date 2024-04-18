В Уфе появился новый арт-объект с куницей

Не могу не участвовать в этом общем единении со всем городом и республикой. В нашем проекте «Уфа РяДом» мы встречаем ребят, проживающих в приютах и детских домах, и студентов, которые планируют связать свою жизнь с туризмом, проводим им профессиональные экскурсии по всему городу, потому что очень много мест в Уфе, по которым каждый день ходят люди и не знают, что они имеют глубокую, богатую историю.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»