В Уфе появился новый арт-объект с куницей

В Уфе теперь можно присесть на скамейку рядом с куницей и сфотографироваться с символом башкирской столицы. Новый арт-объект появился на улице Октябрьской революции по проекту «Уфа РяДом», который реализует благотворительный фонд «Территория счастья». Он стал победителем конкурса грантов администрации города в номинации «450 лет Уфе».

Основные цели проекта – сохранение исторической памяти столицы и развитие интереса у горожан и гостей Уфы к истории, культуре и традициям центрального города региона. В пространстве «РяДом» проходит много мероприятий.

Не могу не участвовать в этом общем единении со всем городом и республикой. В нашем проекте «Уфа РяДом» мы встречаем ребят, проживающих в приютах и детских домах, и студентов, которые планируют связать свою жизнь с туризмом, проводим им профессиональные экскурсии по всему городу, потому что очень много мест в Уфе, по которым каждый день ходят люди и не знают, что они имеют глубокую, богатую историю.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Также в пространстве открылась выставка работ уфимских художников, посвященных столице. На картинах можно увидеть городские пейзажи, достопримечательности, а также тихие уютные улочки, которые зачастую скрыты от взора туристов. На полотнах отражена история города. Работы были написаны семью художниками республики с 1990 по 2020 год.

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