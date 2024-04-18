В Башкирии из горящего дома вытащили маломобильную женщину

Местный житель случайно заметил дым у соседского дома, когда вернулся к своему из-за того, что забыл телефон. Он сразу позвал на помощь другого соседа – они побежали к горящему дому, у которого заметили ещё одного сельчанина. Они знали, что в доме проживает маломобильная женщина, которая нуждается в помощи.