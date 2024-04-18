В Башкирии из горящего дома вытащили маломобильную женщину

4 апреля в селе Толбазы произошёл крупный пожар. Подробности инцидента рассказали в МЧС региона.
Местный житель случайно заметил дым у соседского дома, когда вернулся к своему из-за того, что забыл телефон. Он сразу позвал на помощь другого соседа – они побежали к горящему дому, у которого заметили ещё одного сельчанина. Они знали, что в доме проживает маломобильная женщина, которая нуждается в помощи.
Они забрались в окно и помогли женщине покинуть дом. В этот момент прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. МЧС Башкирии готовит необходимые документы, ходатайствующие о награждении смелых сельчан.
Фото: МЧС по РБ.