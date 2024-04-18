Более 30 тыс. пенсионеров приняли участие в проекте «Башкирское долголетие. Туризм»

Однодневная поездка или недельный тур, автобусная экскурсия или пешая прогулка – всё это доступно для туристов «серебряного» возраста. Проект запущен в 2020 году Главой Башкортостана Радием Хабировым. За четыре года существования программы расширилась и география поездок. Пенсионерам доступен не только Башкортостан, но и Москва, Санкт-Петербург, а также Беларусь, Абхазия и Казахстан.

То смех, то слезы. Артисты татарского театра «Нур» вновь растопили сердца зрителей. На этот раз постановкой наслаждались пенсионеры из Чишминского района. Просмотр спектакля был частью одной из 53 однодневных туристических программ. Благодаря им люди «серебряного» возраста могут отдохнуть, узнать историю родного края и увидеть красивые места Башкортостана. В маршруты включено более 100 достопримечательностей и туристических локаций региона.

Бесплатным путешествием по Башкортостану можно воспользоваться один раз в год. В пакет экскурсионной поездки входит трансфер, страховка участников тура, посещение музеев, обзорная экскурсия по городу или району республики в сопровождении гида-экскурсовода.

С 2023 года проект вышел на международный уровень. Теперь пенсионеры Башкортостана путешествуют в Беларусь, Абхазию, а с этого года еще и в Казахстан.

Проект «Башкирское долголетие» запущен в 2020 году Главой Башкортостана Радием Хабировым. Принять участие могут мужчины от 60 лет, женщины от 55 и те, кто досрочно вышел на пенсию по выслуге. Об этой программе руководитель региона рассказал на встрече с Президентом Владимиром Путиным.