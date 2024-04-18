В Башкирии стартовал девятый поток «Школы фермера»

Он посвящен агротуризму и птицеводству. В течение трех месяцев участники будут постигать азы успешного ведения бизнеса в сельскохозяйственной сфере. Слушатели получат теоретические знания, в том числе экономические основы предпринимательства, и будут участвовать в практических занятиях. Они, в частности, предполагают выезд на профильные предприятия.

Выпускной работой учеников будут составленные ими бизнес-планы, которые станут новым шагом к достижению поставленных задач. Организаторами курсов выступил Россельхозбанк совместно с Минсельхозом и Башкирским аграрным университетом.

Направление обучения каждого нового потока выбирают в Минсельхозе, исходя из запросов рынка. Школа не только помогает освоить азы организации эффективного фермерского бизнеса с нуля, но и дает возможность повысить квалификацию уже работающим предпринимателям. Заявки на поступление могли подать главы крестьянских хозяйств, а также владельцы ЛПХ, зарегистрированные и постоянно проживающие на сельской территории республики, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.