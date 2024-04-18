В Уфе прошел круглый стол в преддверии Дня национального костюма

Дефиле с традициями. В столице Башкортостана в преддверии Дня национального костюма организовали круглый стол. На мероприятии ремесленники, ученые, историки, писатели, общественные деятели обсуждали вопросы сохранения башкирского национального костюма, его популяризации, отмечали значение национального образа.
Помимо традиционного дефиле, показали музыкальное представление. Национальный костюм – не только украшение, но и отражение многовекового исторического пути, самобытности нации. Основная задача праздника национального костюма – передать реликвию будущим поколениям.