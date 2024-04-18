В Уфе прошел круглый стол в преддверии Дня национального костюма

Дефиле с традициями. В столице Башкортостана в преддверии Дня национального костюма организовали круглый стол. На мероприятии ремесленники, ученые, историки, писатели, общественные деятели обсуждали вопросы сохранения башкирского национального костюма, его популяризации, отмечали значение национального образа.