Глава Башкирии объяснил, зачем решил баллотироваться на второй срок

Глава республики Радий Хабиров объяснил, зачем собирается баллотироваться на второй срок. Об этом он рассказал на встрече с журналистами республиканских изданий.
По словам Радия Хабирова, при принятии этого важного решения он исходил из ряда факторов. В первую очередь, ему нужно доделать те проекты, которые он начал. Второе — непростое время в жизни страны. Радий Хабиров сам стал инициатором создания добровольческих батальонов.
Руководитель региона напомнил и о мерах поддержки, которые оказывает бойцам республика. По его мнению, было бы неправильно в такое время не идти на второй срок.
Третья причина — народу республики нужно вместе пройти эти непростые времена. Радий Хабиров напомнил, что рука об руку были пройден ковид — тяжелая история для всего мира. Сейчас страна переживает специальную военную операцию, чудовищное давление и санкционную политику.