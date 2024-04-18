Глава Башкирии объяснил, зачем решил баллотироваться на второй срок

Глава республики Радий Хабиров объяснил, зачем собирается баллотироваться на второй срок. Об этом он рассказал на встрече с журналистами республиканских изданий.

По словам Радия Хабирова, при принятии этого важного решения он исходил из ряда факторов. В первую очередь, ему нужно доделать те проекты, которые он начал. Второе — непростое время в жизни страны. Радий Хабиров сам стал инициатором создания добровольческих батальонов.

Руководитель региона напомнил и о мерах поддержки, которые оказывает бойцам республика. По его мнению, было бы неправильно в такое время не идти на второй срок.