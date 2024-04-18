В Уфу с гастролями приехали артисты из Чувашии

На протяжении трёх на сцене театра «Нур» жители и гости столицы смогут увидеть постановки в драматическом и комедийном жанрах. Спектакли, которые будут представлены зрителям, — о жизни поэтов-уроженцев Башкортостана — Константине Иванове и Якове Ухсае.

В республике проживают более 115 тысяч чувашей. Именно поэтому в рамках проекта «Большие гастроли» Министерства культуры России Чувашский академический драмтеатр решил провести концерты в Башкортостане. До 19 апреля артисты дадут три спектакля в Уфе, а в субботу выступят в Стерлитамаке.