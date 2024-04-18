В Уфе прошел фестиваль «Танец - душа народа»

В Уфе прошел фестиваль хореографического искусства «Танец - душа народа». Это совместный концерт ансамблей им. Файзи Гаскарова и «Урал» из Челябинской области. Это продолжение проекта с ведущими творческими коллективами страны. Коллективы давно поддерживают дружеские отношения с гаскаровцами много лет. Два ведущих ансамбля России вместе имеют большой опыт участия в различных международных фестивалях.

Репертуар ансамбля «Урал» построен на самобытном уральском танцевальном фольклоре, уникальном по колориту и хореографической лексике. К слову, ансамбль имени Гаскарова — частый гость на Челябинской земле, а вот для «Урала» это второй приезд в республике. Первый раз они были в 2013-м на «Сердце Евразии».