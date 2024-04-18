ГК «Уфа-Алиса» гарантировала себе выход в Суперлигу

Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» гарантировал себе выход в Суперлигу. Наша команда ярко провела первую часть сезона, но немного сбавила зимой. Тем не менее этого хватило, чтобы получить путёвку в элиту.

После нескольких сезонов в элите гандболистки «Уфа-Алисы» уже второй год провели в Высшей лиге. В 28 матчах уфимские спортсменки одержали 15 побед и расположились на четвертом месте. В этом сезоне дебютировал в качестве главного тренера, да ещё и женской команды, экс-капитан уфимского «Акбузата» Дмитрий Макаров.

Для меня это в новизну всё, конечно, тяжеловато перестроиться после мужчин, но интересно, новый опыт, конечно, мышление немного отличается, тяжеловато донести до девочек, ничего, работаем, притираемся, рабочие моменты. Мне всё нравится. Дмитрий Макаров, главный тренер ГК «Уфа-Алиса»

Несмотря на четвёртое место, гандболистки уже получили путёвку в Суперлигу. Всё дело в том, что первая тройка команд Высшей лиги является дублирующими коллективами и не может претендовать на повышение в классе. Впрочем, против таких команд «Уфа-Алисе», которая является одной из самых опытных в турнире, играть не всегда просто.

Молодые девочки, от них трудно предугадать, что можно ожидать, они постоянно меняют свои тактические действия, играют в очень быстрый гандбол, иногда сложно подстроиться под такие команды. Полина Трухина, игрок ГК «Уфа-Алиса»

«Уфа-Алиса» ярко провела первую часть сезона, но после наступления Нового года последовала серия поражений. Наставник команды связывает это с отсутствием глубины состава, кроме того, лидеров стали преследовать травмы. Сейчас в составе «Уфа-Алисы» шесть игроков младше двадцати лет.

Нужно больше держать концентрацию во время матча, чтобы не допускать ошибок, реализовывать все свои моменты, забивать как можно больше голов, естественно, нужна поддержка вратарей и зрителей, это даст свои плоды. Юлия Павлова, игрок ГК «Уфа-Алиса»