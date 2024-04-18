ГК «Уфа-Алиса» гарантировала себе выход в Суперлигу

Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» гарантировал себе выход в Суперлигу. Наша команда ярко провела первую часть сезона, но немного сбавила зимой. Тем не менее этого хватило, чтобы получить путёвку в элиту.
После нескольких сезонов в элите гандболистки «Уфа-Алисы» уже второй год провели в Высшей лиге. В 28 матчах уфимские спортсменки одержали 15 побед и расположились на четвертом месте. В этом сезоне дебютировал в качестве главного тренера, да ещё и женской команды, экс-капитан уфимского «Акбузата» Дмитрий Макаров.
Несмотря на четвёртое место, гандболистки уже получили путёвку в Суперлигу. Всё дело в том, что первая тройка команд Высшей лиги является дублирующими коллективами и не может претендовать на повышение в классе. Впрочем, против таких команд «Уфа-Алисе», которая является одной из самых опытных в турнире, играть не всегда просто.
«Уфа-Алиса» ярко провела первую часть сезона, но после наступления Нового года последовала серия поражений. Наставник команды связывает это с отсутствием глубины состава, кроме того, лидеров стали преследовать травмы. Сейчас в составе «Уфа-Алисы» шесть игроков младше двадцати лет.
Впереди у «Уфа-Алисы» осталось четыре матча — по две игры с коллективами из Тольятти и Астрахани. При четырёх победах наши гандболистки смогут забраться в призовую тройку. А вот будут ли уфимки выступать в следующем сезоне в элитном дивизионе, решится летом в межсезонье. Но для этого необходимо усиление.