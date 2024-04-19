Радий Хабиров раскрыл подробности закрытой части встречи с Президентом России

Каждый руководитель региона старается обсудить с Президентом те вопросы, которые возможно решить только с федеральной поддержкой. И в закрытой части моей встречи с Владимиром Владимировичем Путиным, действительно, были темы, которые можно озвучить. Первое. Амбициозная задача – строительство Южного обхода Уфы. В этом году бóльшую часть проекта мы завершим. Это улица Пугачева, развязки – наведём там порядок. Это серьёзный проект стоимостью более 30 млрд рублей. Южный обход – ещё более сложный. Он включает строительство моста через реку Белую в районе «Меги», два путепровода, дорога протяжённостью более 8 км. Стоимость – порядка 40 млрд рублей. И без федерального центра мы эту задачу не решим. Президент поддержал идею, дал соответствующие поручения. И мы уже работаем с Правительством России по этому проекту.

Радий Хабиров, Глава Башкирии