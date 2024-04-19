Радий Хабиров раскрыл подробности закрытой части встречи с Президентом России
Накануне Глава Башкирии
на
площадке Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ встретился с
представителями республиканских средств массовой информации.
Радий Хабиров рассказал о
закрытой части встречи с Владимиром Путиным.
Каждый руководитель региона старается обсудить с Президентом те вопросы, которые возможно решить только с федеральной поддержкой. И в закрытой части моей встречи с Владимиром Владимировичем Путиным, действительно, были темы, которые можно озвучить. Первое. Амбициозная задача – строительство Южного обхода Уфы. В этом году бóльшую часть проекта мы завершим. Это улица Пугачева, развязки – наведём там порядок. Это серьёзный проект стоимостью более 30 млрд рублей. Южный обход – ещё более сложный. Он включает строительство моста через реку Белую в районе «Меги», два путепровода, дорога протяжённостью более 8 км. Стоимость – порядка 40 млрд рублей. И без федерального центра мы эту задачу не решим. Президент поддержал идею, дал соответствующие поручения. И мы уже работаем с Правительством России по этому проекту.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также руководитель
республики рассказал о своей просьбе к главе государства поддержать наш регион
в части строительства нового госпиталя ветеранов войн.
Потому что у нас и ребят много служит, и пожилых участников боевых действий много. А сам госпиталь находится в здании 1862 года постройки, объекте культурного наследия. Внешне здание красивое, но внутри совершенно не соответствует современным представлениям о хорошей медицине. Это большой проект стоимостью не менее 10 млрд рублей. Там будет 400 коек – в четыре раза больше, чем сейчас. Полагаю, что мы тоже получим необходимую поддержку в этом вопросе.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Кроме того, Радий Хабиров
обсудил с Владимиром Путиным строительство в Башкирии школы лидерского уровня.
Наше преимущество в том, что мы уже спроектировали такую школу, взяв за основу лучшие образцы современных образовательных учреждений России, и определили для неё место рядом с недавно открытым Центром спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Президент поставил соответствующую визу, и мы уже активно работаем с Министерством просвещения Российской Федерации. Будет непростая конкурентная борьба, но получить такую школу в нашу республику было бы здорово.