В Уфе появится мемориальный комплекс, посвященный СВО – Радий Хабиров
Во время встречи с
представителями средств массовой информации Башкирии Радий Хабиров поделился подробностями
создания памятника М. Шаймуратову и 112-й Башкирской кавалерийской дивизии на Советской
площади в Уфе.
Изначально мы планировали поставить на Советской площади просто памятник генералу Шаймуратову. Потом немного поменяли решение. Я специально поехал в Будапешт, где очень много конных статуй. В центре города стоит памятник семи вождям племён, которые основали венгерскую нацию. Он большой, и с двух сторон его окружают полукруглые колоннады. С этой идеей я пришёл к скульптору Салавату Щербакову. Нам пришлось переделывать проект. Считаю, что колоннада усилила памятник, сделала его более весомым.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Напомним, памятник был
открыт 11 октября 2022 года. По мнению руководителя региона, он посвящен не только
генералу Шаймуратову и 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, но и всем тем,
кто когда-либо погиб в боях за Родину.
Кроме того, Радий Хабиров
рассказал о планах создания в Уфе еще одного мемориала, который будет посвящен
специальной военной операции.
Сейчас у нас зреет другая идея. Идёт специальная военная операция. После Великой Отечественной войны это самый тяжёлый, самый масштабный по степени агрессивности вооружённый конфликт против нашей страны. Поэтому мы думаем о создании мемориала, посвященного СВО. В Уфе на улице Зорге мы начали постепенно освобождать площадку перед Дворцом спорта. Убрали рынок, сделали сквер имени Сергея Михалёва. Планируем установить мемориал на этом месте.