В Уфе появится мемориальный комплекс, посвященный СВО – Радий Хабиров

Изначально мы планировали поставить на Советской площади просто памятник генералу Шаймуратову. Потом немного поменяли решение. Я специально поехал в Будапешт, где очень много конных статуй. В центре города стоит памятник семи вождям племён, которые основали венгерскую нацию. Он большой, и с двух сторон его окружают полукруглые колоннады. С этой идеей я пришёл к скульптору Салавату Щербакову. Нам пришлось переделывать проект. Считаю, что колоннада усилила памятник, сделала его более весомым.

Радий Хабиров, Глава Башкирии