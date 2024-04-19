В Уфе врачи боролись за жизнь пациентки 48 часов

Врачи больницы №18 в Уфе помогли 72-летней женщине. Пациентка поступила в медицинское учреждение с тяжёлым инфарктом миокарда.

Фото №1 - В Уфе врачи боролись за жизнь пациентки 48 часов

Двое суток женщина находилась на грани жизни и смерти. Более 48 часов врачи анестезиологи-реаниматологи отделения реанимации и интенсивной терапии боролись за жизнь пациентки. Им удалось справиться с кардиогенным шоком, используя медикаментозную терапию и неинвазивную вентиляцию легких.

И, казалось бы, можно наконец вздохнуть спокойно, не опасаясь за жизнь пациентки, но через 60 часов 30 минут от момента поступления в отделение реанимации у пациентки остановилось сердце. Повезло, что в этот момент врачи были рядом, у ее постели. 27 минут реаниматологи и кардиологи проводили сердечно-легочную реанимацию, 27 минут собственными руками вытаскивали женщину с того света. И у них все получилось! Более того, несмотря на продолжительность реанимационных мероприятий, врачам-реаниматологам удалось в полной мере восстановить сознание и адекватность пациентки.

представители больницы №18 

После остановки сердца в течение пяти дней у пациентки фиксировались ещё 14 эпизодов фибрилляции желудочков. Врачи столкнулись с тяжёлыми последствиями – «электрическим штормом».

«Электрический шторм» — это проявление тяжелой жизнеугрожающей аритмии, при котором приступы фибрилляции желудочков происходят один за другим. Без своевременно оказанной помощи такие пациенты умирают.

представители больницы №18 

Пациентку пришлось перевести в медикаментозную кому. Также велась терапия для купирования аритмии.

Через девять дней от момента начала «электрического шторма» состояние стабилизировалось — женщину с клиническим улучшением перевели в отделение кардиологии, еще через шесть дней выписали домой.

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