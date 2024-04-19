В Уфе врачи боролись за жизнь пациентки 48 часов

И, казалось бы, можно наконец вздохнуть спокойно, не опасаясь за жизнь пациентки, но через 60 часов 30 минут от момента поступления в отделение реанимации у пациентки остановилось сердце. Повезло, что в этот момент врачи были рядом, у ее постели. 27 минут реаниматологи и кардиологи проводили сердечно-легочную реанимацию, 27 минут собственными руками вытаскивали женщину с того света. И у них все получилось! Более того, несмотря на продолжительность реанимационных мероприятий, врачам-реаниматологам удалось в полной мере восстановить сознание и адекватность пациентки.

представители больницы №18