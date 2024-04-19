В Уфе врачи боролись за жизнь пациентки 48 часов

Врачи больницы №18 в Уфе помогли 72-летней женщине. Пациентка поступила в медицинское учреждение с тяжёлым инфарктом миокарда.
Двое суток женщина находилась на грани жизни и смерти. Более 48 часов врачи анестезиологи-реаниматологи отделения реанимации и интенсивной терапии боролись за жизнь пациентки. Им удалось справиться с кардиогенным шоком, используя медикаментозную терапию и неинвазивную вентиляцию легких.
После остановки сердца в течение пяти дней у пациентки фиксировались ещё 14 эпизодов фибрилляции желудочков. Врачи столкнулись с тяжёлыми последствиями – «электрическим штормом».
Пациентку пришлось перевести в медикаментозную кому. Также велась терапия для купирования аритмии.
Через девять дней от момента начала «электрического шторма» состояние стабилизировалось — женщину с клиническим улучшением перевели в отделение кардиологии, еще через шесть дней выписали домой.