В Башкирии прошел открытый конкурс исполнителей на башкирских инструментах

Мелодии родного края. В Уфимском районе прошел открытый конкурс исполнителей на башкирских инструментах им. Айрата Кубагушева. Его участниками стали 12 ансамблей и свыше 40 солистов всей республики.

Курай, кыл-кубыз, думбыра. Юные музыканты приготовили разные композиции. Задача каждого – максимально раскрыть мелодию и показать исполнительское мастерство. Кто-то из ребят занимается музыкой с детства, а некоторые совсем недавно взяли в руки инструмент.

Айрат Кубагушев – известный башкирский композитор, он был инициатором возрождения игры на башкирских музыкальных инструментах, организатором оркестра народных инструментов и факультета башкирской музыки в Уфимском институте искусств.