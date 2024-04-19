В Башкирии подвели итоги отопительного сезона

Отопительный сезон в Уфе завершится сегодня. Он продлился 194 дня, что на 16 суток меньше, чем в предыдущем году. Ресурсоснабжающие организации подвели итоги работы в зимний период.

Отопительный сезон прошел штатно, даже на фоне коммунальных аварий из-за непогоды в других регионах. В Башкортостане количество происшествий не превысило многолетние значения. Подготовку к следующему сезону начнут сразу же после окончания подачи тепла. Когда произвести отключение, решает отдельно каждый муниципалитет.