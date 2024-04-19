В Госсобрании Башкирии обсудили вопросы правового просвещения

Какие меры поддержки предусмотрены для семей с детьми? Как бесплатно лечиться по полису обязательного медицинского страхования в частных клиниках? Как произвести возврат денег за некачественный товар? Зачастую граждане не знают ответы на эти вопросы. О правовом просвещении говорили в Госсобрании Республики Башкортостан.
Пока уровень грамотности в этой области недостаточный, пробел нужно устранить. Правовая грамотность поможет защищать собственные интересы, обеспечить развитие гражданского общества. Депутат Госсобрания Фарит Гумеров внес предложение о разработке проекта закона «О правовом информировании и правовом просвещении в Республике Башкортостан». По итогам слушаний будут сформированы рекомендации для органов законодательной и исполнительной власти.