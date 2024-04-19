В Уфе прошел волейбольный турнир «Кубок БГК», организованный в рамках патриотической акции «Победа будет за нами». В соревнованиях приняли участие семь коллективов.
Победителем турнира стала команда УТТ, вторая строчка осталась за коллективом «Комплексных логических решений». Бронзовые медали завоевали волейболисты «Отдушины-Уфа».
По завершении турнира команда УТТ провела показательный матч с коллективом ФСБ Республики Башкортостан. Все участники по итогам турнира получили медали и памятные призы от волейбольного клуба «Урал».