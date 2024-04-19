В Башкирии отметили День национального костюма

В Бурзянском районе отметили День национального костюма. Единственный муниципалитет в республике, где 97 % населения составляют именно башкиры, и все они знают свой родной язык.

Хранители исторического наряда и домашнего убранства каждый год представляют экспозицию. По ней можно увидеть, как менялись костюмы со временем, условиями жизни и быта. В этот день в школах и организациях района запускают флешмоб — приходят все в башкирской одежде. Организуют мастер-классы по созданию орнаментов, нагрудников и украшений, а также по шитью.