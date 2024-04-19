Радий Хабиров встретился с мастерами-ремесленниками Башкирии

В республике появится День национального танца и заработает новая программа поддержки изготовителей этнических костюмов и украшений. Об этом сообщил Радий Хабиров. Сегодня в республике отмечается День национального костюма. Праздник проходит два раза в год — в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. Руководитель региона поздравил с событием жителей Башкортостана и пообщался с мастерами. Радий Хабиров также вручил награды и звания лучшим ремесленникам и ученым, занимающимся изучением, сохранением и развитием этнических костюмов и украшений.
Уникальные изделия ручной работы собирали в Национальном музее на протяжении 160 лет. Столько, сколько существует учреждение. С выставкой «Золотая игла» ознакомился Радий Хабиров. Экспонаты представляют мастерство вышивальщиц этносов, проживающих в регионе.
День национального костюма отмечается в республике с 2020 года. И, как сказал руководитель региона, это важнейший интернациональный праздник дружбы и уважения друг к другу. Радий Хабиров анонсировал появление еще одного мероприятия в календаре. В республике будут отмечать день национального танца.
Радий Хабиров пообщался с мастерами национального костюма и украшений. Цель встречи — обсудить идеи по развитию отрасли. Так, научный сотрудник Института этноисследований попросила содействия в издании альбома-каталога по башкирскому костюму. Глава республики поручил подготовить предложения по проекту.
В целях поддержки ремесленников учреждено звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Республики Башкортостан». Отныне Минлегуль Давлетова будет его носить. С супругом они создают реплики старинных украшений. Спрос есть. Несмотря на сложность, используют технику филиграни — способ скручивания тончайшей проволоки из драгметаллов.
Сохранению этнической самобытности народов уделяется в республике особое внимание. В мире и согласии в регионе проживают представители 160 национальностей. В школах изучают 13 родных языков. Развивается сеть полилингвальных школ, в Башкортостане их уже 8.
Участие Радия Хабирова в празднике национального костюма говорит о статусности мероприятия, посвященного главной ценности Башкортостана — дружбе народов. Глава республики вручил награды и звания лучшим реконструкторам и ученым, занимающимся сохранением и развитием этнических костюмов и украшений. И сам не ушел с пустыми руками.
Одно из главных решений — принятие программы поддержки мастеров, занимающихся пошивом национальной одежды и декоративных украшений. К примеру, народные промыслы уже получают субсидирование. Каждый год в отрасль направляют 10 миллионов рублей.
Праздник отмечается дважды в год. Всё чаще и больше наблюдается в современном гардеробе элементы национального наряда или украшений. Это говорит о том, что в Башкортостане чтят и хранят традиции и что они успешно передаются молодому поколению.