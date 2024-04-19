Радий Хабиров встретился с мастерами-ремесленниками Башкирии

В республике появится День национального танца и заработает новая программа поддержки изготовителей этнических костюмов и украшений. Об этом сообщил Радий Хабиров. Сегодня в республике отмечается День национального костюма. Праздник проходит два раза в год — в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. Руководитель региона поздравил с событием жителей Башкортостана и пообщался с мастерами. Радий Хабиров также вручил награды и звания лучшим ремесленникам и ученым, занимающимся изучением, сохранением и развитием этнических костюмов и украшений.

Уникальные изделия ручной работы собирали в Национальном музее на протяжении 160 лет. Столько, сколько существует учреждение. С выставкой «Золотая игла» ознакомился Радий Хабиров. Экспонаты представляют мастерство вышивальщиц этносов, проживающих в регионе.

День национального костюма отмечается в республике с 2020 года. И, как сказал руководитель региона, это важнейший интернациональный праздник дружбы и уважения друг к другу. Радий Хабиров анонсировал появление еще одного мероприятия в календаре. В республике будут отмечать день национального танца.

Это не просто сказки фольклорные. Это элемент государственной политики в такой многонациональной республике, как наша. У нас очень богатая культура, и важно ее сохранить для наших потомков. Сегодня хотел бы анонсировать и рассказать еще об одной нашей идее. Мы в республике хотим учредить еще один праздник — День национального танца. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров пообщался с мастерами национального костюма и украшений. Цель встречи — обсудить идеи по развитию отрасли. Так, научный сотрудник Института этноисследований попросила содействия в издании альбома-каталога по башкирскому костюму. Глава республики поручил подготовить предложения по проекту.

В целях поддержки ремесленников учреждено звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Республики Башкортостан». Отныне Минлегуль Давлетова будет его носить. С супругом они создают реплики старинных украшений. Спрос есть. Несмотря на сложность, используют технику филиграни — способ скручивания тончайшей проволоки из драгметаллов.

Сохранению этнической самобытности народов уделяется в республике особое внимание. В мире и согласии в регионе проживают представители 160 национальностей. В школах изучают 13 родных языков. Развивается сеть полилингвальных школ, в Башкортостане их уже 8.

Участие Радия Хабирова в празднике национального костюма говорит о статусности мероприятия, посвященного главной ценности Башкортостана — дружбе народов. Глава республики вручил награды и звания лучшим реконструкторам и ученым, занимающимся сохранением и развитием этнических костюмов и украшений. И сам не ушел с пустыми руками.

Одно из главных решений — принятие программы поддержки мастеров, занимающихся пошивом национальной одежды и декоративных украшений. К примеру, народные промыслы уже получают субсидирование. Каждый год в отрасль направляют 10 миллионов рублей.

Мы сейчас просто думаем, может быть, погрузить ее в программу поддержки народных промыслов или будет отдельная. Вопрос только в этом. Работать она будет очень просто. Мы будем субсидировать до 50% покупки оборудования и сырья. Это может быть кожа, серебро, какие-то металлы, какие-то камни. В этом году мы ее запустим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан