Прокуратура Башкирии сообщила подробности аварии с 11 автомобилями

На пересечении улиц Сельской Богородской и Седова у авто «Форд Транзит» отказала тормозная система прямо во время движения. 62-летний водитель выехал на встречку, где столкнулся с машиной и вновь был откинут на свою полосу. По инерции столкнулись ещё 8 авто.