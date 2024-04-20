Прокуратура Башкирии сообщила подробности аварии с 11 автомобилями

19 апреля в Уфе произошла крупная авария. В дорожно-транспортное происшествие попали 11 автомобилей.
На пересечении улиц Сельской Богородской и Седова у авто «Форд Транзит» отказала тормозная система прямо во время движения. 62-летний водитель выехал на встречку, где столкнулся с машиной и вновь был откинут на свою полосу. По инерции столкнулись ещё 8 авто.
К счастью, в микроавтобусе не было пассажиров. Отмечается, что водитель двигался на ремонт. В аварии пострадали три человека.
Расследованием произошедшего занимается прокуратура региона.
Фото: ГИБДД РБ.