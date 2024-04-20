Прокуратура Башкирии сообщила подробности аварии с 11 автомобилями

19 апреля в Уфе произошла крупная авария. В дорожно-транспортное происшествие попали 11 автомобилей.

Фото №1 - Прокуратура Башкирии сообщила подробности аварии с 11 автомобилями

На пересечении улиц Сельской Богородской и Седова у авто «Форд Транзит» отказала тормозная система прямо во время движения. 62-летний водитель выехал на встречку, где столкнулся с машиной и вновь был откинут на свою полосу. По инерции столкнулись ещё 8 авто.

К счастью, в микроавтобусе не было пассажиров. Отмечается, что водитель двигался на ремонт. В аварии пострадали три человека.

Расследованием произошедшего занимается прокуратура региона.

Фото: ГИБДД РБ. 

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