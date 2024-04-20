В Башкирии поступило четыре сообщения о подтоплениях

В Башкирии в службу Системы-112 за прошедшие сутки поступило четыре сообщения о подтоплениях. Всего с начала паводкоопасного периода поступило 944 обращения. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.
Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечаются:
— на реке Белая в городе Мелеуз, динамика уровня воды за сутки +34 см, текущий уровень 301 см, выход реки на пойму 879 см;
— на реке Белая в деревне Верхнебиккузино Кугарчинского района динамика уровня воды за сутки +22 см, текущий уровень 273 см, выход реки на пойму 500 см;
— на реке Сим в деревне Пятилетка Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +18 см, текущий уровень 538 см, выход реки на пойму 616 см.
Динамика уровня воды на реках рядом с Уфой: на реке Белой около Монумента Дружбы за сутки +4 см, текущий уровень 598 см, выход на пойму на уровне 600 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфа в районе Шакши динамика уровня воды за сутки +4 см, текущий уровень 532 см, выход реки на пойму 830 см.
На контроле остаются 23 ситуации в 12 муниципалитетах Башкирии - Миякинском, Чишминском, Бакалинском, Бижбулякском, Кугарчинском, Архангельском, Хайбуллинском, Белорецком, Баймакском, Гафурийском районах, а также в Стерлитамаке и Уфе. 25 случаев подтопления автодорог, семь случаев подтопления низководных мостов, остальные случаи, связанные с подтоплениями девяти придомовых участков и 1299 садовых участков.