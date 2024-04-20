Сергей Лавров поблагодарил жителей Башкирии за вклад в СВО

Сергей Лавров поблагодарил жителей Башкортостана за вклад в специальную военную операцию. Такое заявление министр иностранных дел России сделал в Москве на презентации республики. Экономический, инвестиционный и туристический потенциал Башкортостана представили в столице России для дипломатического корпуса иностранных государств.

В Культурном центре при Министерстве иностранных дел страны развернулась масштабная экспозиция, которая отразила главные достижения республики. Башкортостан представили глава МИД России Сергей Лавров и глава республики Радий Хабиров.

Все наши народы, включая народ Башкортостана, противодействуют этому очередному нападению на наш суверенитет и ценности. Хотел бы отметить героический вклад жителей Башкирии в усилия, которые мы предпринимаем для достижения справедливых, благородных целей специальной военной операции.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации
Волна
Уфимская волна