Сергей Лавров поблагодарил жителей Башкирии за вклад в СВО

Все наши народы, включая народ Башкортостана, противодействуют этому очередному нападению на наш суверенитет и ценности. Хотел бы отметить героический вклад жителей Башкирии в усилия, которые мы предпринимаем для достижения справедливых, благородных целей специальной военной операции.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации