Сергей Лавров поблагодарил жителей Башкирии за вклад в СВО

Сергей Лавров поблагодарил жителей Башкортостана за вклад в специальную военную операцию. Такое заявление министр иностранных дел России сделал в Москве на презентации республики. Экономический, инвестиционный и туристический потенциал Башкортостана представили в столице России для дипломатического корпуса иностранных государств.
В Культурном центре при Министерстве иностранных дел страны развернулась масштабная экспозиция, которая отразила главные достижения республики. Башкортостан представили глава МИД России Сергей Лавров и глава республики Радий Хабиров.