Жители Башкирии продолжают формировать гумконвои для бойцов СВО

Жители Башкортостана продолжают помогать бойцам, которые находятся в зоне СВО. Так, в Нефтекамский совет ветеранов и дети войны регулярно отправляют ребятам теплые вещи и домашнюю лапшу, приготовленную своими руками. Каждый месяц эти люди, несмотря на возраст и состояние здоровья, встречаются, общаются, вяжут, готовят.
Нурия Шайхулловна помогает нашим бойцам по зову сердца. Она как никто другой знает, что нужно ребятам, чтобы они почувствовали тепло родного дома. У женщины на СВО героически погиб внук, второй продолжает стоять на защите Родины. В этот раз члены Совета ветеранов по просьбе бойцов собрали книги, теплые одеяла, шерстяные носки и 15 кг домашней лапши.
А в Баймаке молодые люди реанимировали легендарный мотоцикл «Урал» и отправили в зону боевых действий. Весть о том, что бойцам нужна мототехника, разлетелась по району со скоростью света. Выходцы из микрорайона Какреаул, что в Баймаке, бросили клич среди друзей и нашли мотоцикл. Несмотря на его солидный возраст — 50 лет, они сумели его отремонтировать и даже модернизировать под грузоперевозку.