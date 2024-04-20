Жители Башкирии продолжают формировать гумконвои для бойцов СВО

Жители Башкортостана продолжают помогать бойцам, которые находятся в зоне СВО. Так, в Нефтекамский совет ветеранов и дети войны регулярно отправляют ребятам теплые вещи и домашнюю лапшу, приготовленную своими руками. Каждый месяц эти люди, несмотря на возраст и состояние здоровья, встречаются, общаются, вяжут, готовят.

Нурия Шайхулловна помогает нашим бойцам по зову сердца. Она как никто другой знает, что нужно ребятам, чтобы они почувствовали тепло родного дома. У женщины на СВО героически погиб внук, второй продолжает стоять на защите Родины. В этот раз члены Совета ветеранов по просьбе бойцов собрали книги, теплые одеяла, шерстяные носки и 15 кг домашней лапши.