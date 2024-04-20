В Башкирии открыли мемориальную доску в память о Фларите Акчурине

В селе Акъяр открыли мемориальную доску в память о Фларите Акчурине, который погиб при исполнении воинского долга на СВО. В церемонии приняли участие родные, близкие, односельчане, а также учащиеся и коллектив школы.

Доска появилась на фасаде школы № 2, в которой учился в детстве будущий солдат. Фларит Акчурин — многодетный отец, воспитал 9 детей. В 2023 году заключил контракт с Минобороны страны. В январе этого года погиб. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Акчурин награжден Орденом Мужества посмертно.