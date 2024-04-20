Стало известно, когда откроется в Уфе Музей музыки имени Шаляпина

По сути, здесь появился музейный квартал. В округе — шесть музеев. Совсем скоро, 24 мая, мы откроем Музей музыки имени Фёдора Шаляпина и в этот же день начнём создавать Музей возвращённых имён. В моем понимании, музейный квартал должны формировать порядка 10 музеев, чтобы уфимцы и гости столицы могли в одном месте осмотреть большое количество экспозиций. При этом здесь много гостиниц, отсюда можно дойти до улицы Октябрьской Революции, где будет большая пешеходная зона с общественными пространствами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан