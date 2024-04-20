Стало известно, когда откроется в Уфе Музей музыки имени Шаляпина

24 мая в Уфе откроется Музей музыки имени Федора Шаляпина. Об этом стало известно сегодня во время осмотра Радием Хабировым здания. На сегодняшний день строители приступили к завершающему этапу работ.
Еще предстоит укладка уникального паркета из 5 пород деревьев. Будет установлена бронзовая скульптура знаменитого баса. А на улице возведут ансамбль из фонарей, скамеек, вазонов в стиле рубежа 19–20 веков. Уфимский период Шаляпина короткий, но важный, потому что именно здесь начиналась карьера гордости русской и мировой оперной сцены. Музей музыки станет еще одной точкой притяжения и дополнит сеть учреждений культуры, расположенных неподалеку.
Музей музыки будет интерактивным. Благодаря мультимедийным средствам экскурсия будет со светозвуковым сопровождением и оживающими экспонатами. Фонд включает более 600 предметов, среди которых есть уникальные и редкие. С 17 по 25 мая в Театре оперы и балета пройдут Шаляпинские вечера.