Стало известно, когда откроется в Уфе Музей музыки имени Шаляпина

24 мая в Уфе откроется Музей музыки имени Федора Шаляпина. Об этом стало известно сегодня во время осмотра Радием Хабировым здания. На сегодняшний день строители приступили к завершающему этапу работ.

Еще предстоит укладка уникального паркета из 5 пород деревьев. Будет установлена бронзовая скульптура знаменитого баса. А на улице возведут ансамбль из фонарей, скамеек, вазонов в стиле рубежа 19–20 веков. Уфимский период Шаляпина короткий, но важный, потому что именно здесь начиналась карьера гордости русской и мировой оперной сцены. Музей музыки станет еще одной точкой притяжения и дополнит сеть учреждений культуры, расположенных неподалеку.

По сути, здесь появился музейный квартал. В округе — шесть музеев. Совсем скоро, 24 мая, мы откроем Музей музыки имени Фёдора Шаляпина и в этот же день начнём создавать Музей возвращённых имён. В моем понимании, музейный квартал должны формировать порядка 10 музеев, чтобы уфимцы и гости столицы могли в одном месте осмотреть большое количество экспозиций. При этом здесь много гостиниц, отсюда можно дойти до улицы Октябрьской Революции, где будет большая пешеходная зона с общественными пространствами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Музей музыки будет интерактивным. Благодаря мультимедийным средствам экскурсия будет со светозвуковым сопровождением и оживающими экспонатами. Фонд включает более 600 предметов, среди которых есть уникальные и редкие. С 17 по 25 мая в Театре оперы и балета пройдут Шаляпинские вечера.

Экспозиция уже почти готова, нам остаётся только встряхнуть пыль и подготовить её к открытию. Открытие музея запланировано на 24 мая, мы пригласили уважаемых коллег из музеев Шаляпина, которые находятся по всей России. Надеемся, что этот музей станет ещё одной знаменательной точкой притяжения нашей столицы и нашей республики.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
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