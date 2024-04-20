В Уфе продолжаются поиски пропавших без вести подростков

Для этого задействовали вертолет Ка-32 Госкомитета по ЧС. Накануне прошел облет акватории реки Белой от Затонского моста до Благовещенска. Сегодня спасатели на катере обследовали реку и побережье. Поиски не прекращаются ни на один день.

Павел Паличев и Дамир Адигамов пропали 30 марта. Через два дня при обследовании русла реки Белой у одного из подростков был обнаружен сапог. 6 апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по Уфе посетил штаб по поиску пропавших школьников.