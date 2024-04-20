В Башкирии сезон весенней охоты продлится до 12 мая

В некоторых районах ограничения по добыче селезней уток вступят в силу уже в ближайший понедельник. А вот в Белорецком районе сезон охоты на дикую птицу даже еще не стартовал.

Задача — обмануть пернатую дичь, но не закон. Применять духовой манок для привлечения уток разрешено. Главное, чтобы охота на селезней уток велась из укрытия. Ходить с расчехлённым ружьём весной запрещено.

Не из-за добычи, а ради спортивного интереса. Охота для Даниса Хазиахметова — больше увлечение. И главное в этом деле, говорит мужчина, быть честным прежде всего перед самим собой.

Весенняя охота в Башкортостане стартовала в этом году 12 апреля. Республику поделили на зоны. Каждая отличается по срокам добычи и видам птиц. К примеру, Альшеевский, Баймакский, Кушнаренковский и еще территория 20 районов стали доступными для добычи селезней уток и диких гусей как раз с 12 апреля. А с 20-го там разрешено охотиться на самцов глухаря и тетерева, а также вальдшнепа.

Помогают сотрудникам Минприроды и представители местных охотхозяйств. Они также имеют право на территории своих угодий останавливать транспортные средства, при наличии нарушений составлять акт, вызывать сотрудников полиции.

Весенняя охота существенно отличается от осенне-зимней. В основном способами добычи. Сейчас охотиться с подхода можно лишь на самца глухаря, а на остальные виды птиц — только с укрытия. Что касается сроков, в первой зоне, куда как раз относится Кушнаренковский район, охота на селезней уток и гусей разрешена еще один день.