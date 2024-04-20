В Уфе стартовал 31-й Чемпионат страны по самбо среди мастеров

Впервые эти соревнования принимает столица Башкортостана. На ковер выходили чемпионы России и мира разных лет, заслуженные мастера, которые и спустя полвека в спорте продолжают тренироваться и выступать. Подробности в следующем сюжете.

В бескомпромиссной и упорной борьбе проходят схватки за выход в финал соревнований. Среди претендентов на золото не только башкирские спортсмены, но и представители Перми, Рязани, Твери и других городов России.

Уже на церемонии открытия наградили выдающихся самбистов и деятелей самбо. И сразу же состоялась торжественная передача знамени команде Орловской области. Именно там пройдет следующий чемпионат. Ну а пока впервые мастерский турнир по самбо принимает Уфа.

Чемпионат России по самбо среди мастеров стал самым массовым за всю историю его проведения. В столице республики выступили более 360 ветеранов спорта. Впервые в российском чемпионате приняли участие самбисты Донецкой Народной Республики.

Поединки проходили среди мужчин и женщин в разных весовых и возрастных категориях. У каждого участника турнира — свои успехи и достижения. Но практически все они — чемпионы мира или страны по самбо. Многие судят поединки, тренируют ребят в спортшколах и успевают и сами выступать, и бороться за медали.

Пока одни ветераны проводят схватки на ковре, другие их поддерживают из зала. Все вместе они создавали историю этого вида спорта в разных регионах страны, а сейчас являются примером для подражания для воспитанников спортшкол.