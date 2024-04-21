В Уфе состоялась акция "Тотальный диктант"

В Уфе прошла акция "Тотальный диктант", которая собрала 1330 человек. Среди участников было 111 иностранцев, которые прошли специальный тест на знание русского языка TruD. Кроме того, 59 учеников младших классов написали свой первый в истории акции Детский диктант.

Акция проходила на 41 площадке по всему городу, включая вузы и библиотеки. В прошлом году диктант написали1350 человек, в том числе 220 иностранцев. Текст диктанта был специально написан для акции писательницей Анной Матвеевой, а проверяли работы профессиональные филологи, преподаватели русского языка, артисты и другие известные личности.



Более 250 волонтеров приняли участие в организации мероприятия, включая филологов, которые будут проверять работы участников. Оценки будут доступны на сайте Тотального диктанта после 23 апреля, а лучшие участники будут награждены на фестивале "Китап-Байрам" 24 мая. Почетным гостем церемонии станет сама Анна Матвеева. В прошлом году на "отлично" написали диктант 81 участник.



