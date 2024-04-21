В Башкирии легковой автомобиль столкнулся с автобусом

В Чишминском районе Башкирии 23-летний водитель «Лады Гранты» столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал по маршруту «Уфа-Чишмы». Об этом сообщает Госавтоинспекция Башкирии.

По информации ГИБДД, в результате столкновения пострадала 17-летняя пассажирка легкового автомобиля, которая не была пристегнута ремнями безопасности. Девушку с травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.