В Башкирии зарегистрирован первый лесной пожар

Информация о пожаре поступила в МЧС. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. В 17:05 возгорание было успешно ликвидировано с помощью 10 человек и одной единицы техники.



Напомним, что с 27 апреля в республике введен особый противопожарный режим, направленный на предотвращение подобных чрезвычайных ситуаций. Жителей Башкирии призывают быть бдительными и осторожными, чтобы избежать возможных пожаров.