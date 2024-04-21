В Уфе за сутки составлено 73 протокола об административных правонарушениях

По данным официального источника, в пятницу и субботу сотрудники ГИБДД провели массовые проверки соблюдения требований безопасности на дорогах.

В результате проведенных мероприятий было задержано 11 нетрезвых водителей, которые нарушили правила дорожного движения. Общее количество составленных административных материалов за нарушения правил дорожного движения составило 73.



В ходе проверок было осмотрено более 400 автомобилей. Госавтоинспекция продолжает борьбу с нарушителями дорожного законодательства и напоминает о важности соблюдения требований безопасности на дорогах.

