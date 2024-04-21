В Башкирии начнут курсировать "поезда здоровья"

В Башкирии снова начнут курсировать "поезда здоровья" – мобильные Центры Здоровья, предоставляющие бесплатные медицинские обследования и консультации врачей узких специальностей жителям отдаленных районов республики. Это инициатива Министерства здравоохранения, направленная на поддержку здоровья населения и повышение доступности медицинской помощи.



Согласно опубликованному графику работы, "поезда здоровья" отправятся по шести маршрутам на следующей неделе, охватывая различные села и деревни Башкирии. Среди пунктов назначения – села Туймазинского, Иглинского, Дуванского, Аургазинского, Гафурийского и Белорецкого районов.



Прием в мобильных Центрах Здоровья будет проводиться без предварительной записи, в порядке живой очереди. Жителям необходимо иметь при себе паспорт для прохождения обследований. Эта инициатива призвана обеспечить доступность медицинской помощи для всех слоев населения, особенно тех, кто проживает в отдаленных районах.



