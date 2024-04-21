В Уфе впервые провели операцию по пластике локтевого сустава

Пациентка обратилась в отделение травматологии с жалобами на отечность, боли, нестабильность и ограничение движений после полученной травмы. Рентген показал, что связка была повреждена, что привело к расширению суставной щели. Врачи приняли решение о необходимости хирургического вмешательства для восстановления функциональности сустава.



Во время операции специалисты использовали аутотрансплантат, взятый у самой пациентки, что повысило шансы на успешное заживление и восстановление. Сейчас женщина уже прошла реабилитацию.

